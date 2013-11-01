Высокие и голубоглазые люди, жившие на Канарских островах до прибытия туда европейцев, были по-своему необычны. Культура их была первобытна, они жили в пещерах, но при этом очень заботились о своем здоровье, разводили больших собак, а еще говорили на непонятном языке. Читать далее.. »
Дата: Апрель 15th 2015 Категория: Необычные явления
Существование самых крупных животных может ли быть не только историей? Конечно, ученые отрицают возможность их существования, потому что, с научной точки зрения, ни одна из крупнейших рептилий не смогла дожить до наших дней. Читать далее.. »
Дата: Февраль 19th 2015 Категория: Живая природа
Яркие фото купания в лесном пруду бигфута были недавно отправлены рыбаком в издание Huffington Post, начав тем самым обсуждения паранормальных явлений в 2015 году.
Дата: Январь 7th 2015 Категория: Живая природа