Высокие и голубоглазые люди, жившие на Канарских островах до прибытия туда европейцев, были по-своему необычны. Культура их была первобытна, они жили в пещерах, но при этом очень заботились о своем здоровье, разводили больших собак, а еще говорили на непонятном языке. Читать далее.. »